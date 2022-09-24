https://news.day.az/officialchronicle/1498004.html Президент Ильхам Алиев: В настоящее время есть хорошие возможности для вывода азербайджано-индонезийских связей на качественно новый уровень
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время есть хорошие возможности для вывода азербайджано-индонезийских связей на качественно новый уровень
В настоящее время есть хорошие возможности для вывода азербайджано-индонезийских связей на качественно новый уровень.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.
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