Президент Ильхам Алиев: В настоящее время есть хорошие возможности для вывода азербайджано-индонезийских связей на качественно новый уровень

В настоящее время есть хорошие возможности для вывода азербайджано-индонезийских связей на качественно новый уровень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Индонезии Джоко Видодо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух стран.

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