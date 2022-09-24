Афлатун Амашев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Афлатуна Амашева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии медиа в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.