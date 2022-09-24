https://news.day.az/officialchronicle/1498047.html Афлатун Амашев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Афлатун Амашев награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Афлатуна Амашева "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за заслуги в развитии медиа в Азербайджане.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре