https://news.day.az/officialchronicle/1498550.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту России Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск.
От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.
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