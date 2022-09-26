Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №88 города Ижевск.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.