https://news.day.az/officialchronicle/1499793.html Президент Ильхам Алиев встретился в Софии с премьер-министром Румынии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Софии с премьер-министром Румынии - ФОТО
1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию встретился в Софии с премьер-министром Румынии Николае-Ионелом Чукэ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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