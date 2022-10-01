Президент Ильхам Алиев встретился в Софии с премьер-министром Румынии

1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Болгарию встретился в Софии с премьер-министром Румынии Николае-Ионелом Чукэ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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