Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кореи

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Корея Юн Сок Йолу по случаю национального праздника этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется