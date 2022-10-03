https://news.day.az/officialchronicle/1500157.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кореи
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кореи
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Корея Юн Сок Йолу по случаю национального праздника этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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