Группе работников сферы образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников сферы образования Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель" за заслуги в развитии сферы образования в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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