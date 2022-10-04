https://news.day.az/officialchronicle/1500549.html Группе работников сферы образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Группе работников сферы образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников сферы образования Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель" за заслуги в развитии сферы образования в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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