Как уже сообщалось ранее, в Праге в кулуарах саммита "Европейское политическое сообщество" состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, в сети распространились несколько снимков и видео с переговоров лидеров стран. На одной из фотографий можно заметить, как Пашинян, на лице которого будто написано "Не виноватая я" из известного фильма Гайдая, пытается оправдаться перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава нашего государства уверенно и спокойно ведет беседы и переговоры. Тем временем на всех кадрах видно, что у армянского премьера бегают глаза, он нервничает, одним словом чувствует себя не в своей тарелке, находясь в окружении лидеров других стран.