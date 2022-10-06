https://news.day.az/officialchronicle/1501298.html Президент Ильхам Алиев: Страны Европейского союза являются нашими основными торговыми партнерами
Президент Ильхам Алиев: Страны Европейского союза являются нашими основными торговыми партнерами
Страны Европейского союза являются нашими основными торговыми партнерами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 октября в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.
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