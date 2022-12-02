Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту ОАЭ
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Зайеду аль Нахайану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.
Мы придаем особое значение нашим дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке. За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений, расширению сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов - постоянного спокойствия и благополучия.
С уважением", говорится в поздравительном письме главы государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре