https://news.day.az/officialchronicle/1516211.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автодороги Огуз-Шеки - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автодороги Огуз-Шеки - ФОТО
2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Огуз-Шеки автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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