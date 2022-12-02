Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась снимками из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шекинский район

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram снимками из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Шекинский район.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "В комплексе Шекинской ханской мечети. 02.12.2022".