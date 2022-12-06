В Азербайджане внесены изменения в закон "О борьбе с торговлей людьми"

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О борьбе с торговлей людьми".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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