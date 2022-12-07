https://news.day.az/officialchronicle/1517490.html Президент Ильхам Алиев: Мы можем ежегодно строить несколько танкеров, сухогрузов, судов "Ro-Ro", паромов
Президент Ильхам Алиев: Мы можем ежегодно строить несколько танкеров, сухогрузов, судов "Ro-Ro", паромов
Мы можем ежегодно строить несколько танкеров, сухогрузов, судов "Ro-Ro", паромов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
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