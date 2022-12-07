Президент Ильхам Алиев: Мы можем ежегодно строить несколько танкеров, сухогрузов, судов "Ro-Ro", паромов

Мы можем ежегодно строить несколько танкеров, сухогрузов, судов "Ro-Ro", паромов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии сдачи в эксплуатацию танкера "Академик Хошбахт Юсифзаде", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Новость обновляется