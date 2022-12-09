https://news.day.az/officialchronicle/1517981.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с новоприобретенной техникой специального назначения и автомобилями скорой медицинской помощи - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с новоприобретенной техникой специального назначения и автомобилями скорой медицинской помощи - ФОТО
9 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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