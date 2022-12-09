Президент Ильхам Алиев ознакомился с новоприобретенной техникой специального назначения и автомобилями скорой медицинской помощи

9 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с закупленной Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) техникой специального назначения, предназначенной для использования на освобожденных от оккупации территориях, и современными автомобилями скорой медицинской помощи, приобретенными Государственным агентством обязательного медицинского страхования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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