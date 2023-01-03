Салхаб Мамедов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Салхаба Иса оглу Мамедова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанского изобразительного искусства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.