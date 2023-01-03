https://news.day.az/officialchronicle/1525262.html Салхаб Мамедов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
Салхаб Мамедов награжден Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Салхаба Иса оглу Мамедова "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанского изобразительного искусства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре