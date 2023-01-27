Президент Ильхам Алиев осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией с связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, передает Day.Az.

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