В Азербайджане утверждены изменения и штрафы в сфере использования мобильных услуг

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О телекоммуникациях".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с изменениями, касающимися использования мобильных услуг, мобильные устройства должны быть зарегистрированы в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти. Во избежание уклонения от осуществления регистрации мобильного устройства запрещается изменение или копирование IMEI-кода мобильного устройства (номера, указывающего на единую и уникальную международную идентификацию), а также оказание оператором сотовой связи телекоммуникационных услуг в отношении мобильных устройств, IMEI-коды которых находятся в "черном списке" системы регистрации мобильных устройств.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики "Об административных правонарушениях".

Согласно закону, за изменение или копирование IMEI-кода мобильного устройства с целью уклонения от осуществления регистрации мобильного устройства физические лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 3 до 4 тысяч манатов.

За повторное совершение указанного правонарушения лицом, получившим административное взыскание, в течение 1 года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании, физические лица будут штрафоваться на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 тысяч до 2 500 манатов, юридические лица - от 9 до 12 тысяч манатов.

Настоящий закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года.