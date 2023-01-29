https://news.day.az/officialchronicle/1532870.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию
29 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, советник Президента Венгрии по международным связям и дипломатии Криштоф Алтус и другие официальные лица.
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