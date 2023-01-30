https://news.day.az/officialchronicle/1533252.html В Будапеште дан официальный обед в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой
В Будапеште дан официальный обед в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой
30 января в Будапеште премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его супруга Анико Леваи дали официальный обед в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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