https://news.day.az/officialchronicle/1533272.html Мы будем доставлять электроэнергию, произведенную в Азербайджане, в Европу - премьер-министр Венгрии
Мы будем доставлять электроэнергию, произведенную в Азербайджане, в Европу - премьер-министр Венгрии
Мы будем доставлять электроэнергию, произведенную в Азербайджане, в Европу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 января в Будапеште, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.
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