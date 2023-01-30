Мы будем доставлять электроэнергию, произведенную в Азербайджане, в Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 января в Будапеште, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы.

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