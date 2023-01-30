https://news.day.az/officialchronicle/1533278.html Президент Ильхам Алиев: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и совместной деятельности
Президент Ильхам Алиев: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и совместной деятельности
Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и совместной деятельности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на официальном обеде, данном в честь главы нашего государства и Первой леди Мехрибан Алиевой
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