Президент Ильхам Алиев: В этом году мы ожидаем добычи с новых газовых месторождений

В этом году мы ожидаем добычи с новых газовых месторождений.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 3 февраля на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-й встрече министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

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