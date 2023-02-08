https://news.day.az/officialchronicle/1536337.html По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой самолет с гуманитарной помощью вылетает в Турцию - ФОТО
По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой самолет с гуманитарной помощью вылетает в Турцию - ФОТО
По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в поддержку пострадавших при землетрясении в Турции, самолет с гуманитарной помощью Фонда Гейдара Алиева братской Турции в ближайшие часы отправится в зону бедствия.
Как сообщает в среду Day.Az, этим самолетом пострадавшим от землетрясения будут доставлены 36 тонн гуманитарной помощи - медицинские принадлежности и оборудование, включая различные лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации, перевязочные материалы, корсеты для позвоночника, носилки и другое оборудование, а также теплая одежда и палатки.
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