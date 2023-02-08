По поручению Первой леди Мехрибан Алиевой самолет с гуманитарной помощью вылетает в Турцию

По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в поддержку пострадавших при землетрясении в Турции, самолет с гуманитарной помощью Фонда Гейдара Алиева братской Турции в ближайшие часы отправится в зону бедствия.

Как сообщает в среду Day.Az, этим самолетом пострадавшим от землетрясения будут доставлены 36 тонн гуманитарной помощи - медицинские принадлежности и оборудование, включая различные лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации, перевязочные материалы, корсеты для позвоночника, носилки и другое оборудование, а также теплая одежда и палатки.