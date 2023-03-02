Президент Ильхам Алиев предложил создать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку.

Учитывая, что многие страны-члены Движения неприсоединения входят в число стран, наиболее загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, я хочу предложить создать Группу стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы наш голос был услышан в глобальном масштабе.

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