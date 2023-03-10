Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти

10 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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