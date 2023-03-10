https://news.day.az/officialchronicle/1545492.html Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти - ФОТО
10 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял лауреата Нобелевской премии мира Кайлаша Сатьярти.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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