Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей, а также задач, поставленных перед воинской частью.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:
медалью "За Отчизну"
Мамедова Эльчина Али оглу - полковника
Захидова Айдына Тофиг оглу - полковника
медалью "За военные заслуги"
Алиева Афгана Заман оглу - полковника
Агамалыева Алмаса Билал оглу - полковника-лейтенанта
Багирова Заура Гаджи оглу - полковника-лейтенанта
Алиева Эльшада Вели оглу - полковника-лейтенанта
Ильдырымова Сахавата Гафар оглу - полковника-лейтенанта
Пашаева Азера Гафар оглу - полковника-лейтенанта
Губатова Неймата Шарафеддин оглу - майора
Манджанова Расима Абдулкерим оглу - майора
Юсубова Этибара Гаджимурад оглу - майора
Мусазаде Тургая Мамед оглу - капитана", - говорится в распоряжении.
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