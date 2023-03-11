Награждены военнослужащие Внутренних войск Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана за отличие при исполнении служебных обязанностей, а также задач, поставленных перед воинской частью.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За отличие при выполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, наградить следующих военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики:

медалью "За Отчизну"

Мамедова Эльчина Али оглу - полковника

Захидова Айдына Тофиг оглу - полковника

медалью "За военные заслуги"

Алиева Афгана Заман оглу - полковника

Агамалыева Алмаса Билал оглу - полковника-лейтенанта

Багирова Заура Гаджи оглу - полковника-лейтенанта

Алиева Эльшада Вели оглу - полковника-лейтенанта

Ильдырымова Сахавата Гафар оглу - полковника-лейтенанта

Пашаева Азера Гафар оглу - полковника-лейтенанта

Губатова Неймата Шарафеддин оглу - майора

Манджанова Расима Абдулкерим оглу - майора

Юсубова Этибара Гаджимурад оглу - майора

Мусазаде Тургая Мамед оглу - капитана", - говорится в распоряжении.

