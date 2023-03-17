Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю всем вам весеннего настроения, здоровья и успехов в дальнейших делах.

Новруз байрамы, имеющий очень древние корни на азербайджанской земле, является священным даром наших предков нынешним поколениям. Этот народный праздник, который, преодолев все испытания временем, оставил неизгладимый след в памяти веков, с давних времен проник в глубины духовного мира нашего народа, сыграл важную роль в формировании традиционных ценностей. Богатый внутренний мир, мудрая философия жизни наших предков и их светлые мечты, связанные с будущим, нашли полное олицетворение в празднике весны.

Новруз байрамы, превратившийся в носителя глубоких человеческих чувств, обладающий силой обновления, и сегодня укрепляет чувства дружбы, добра и милосердия, открывая путь к искренним отношениям между людьми, обеспечивает гармонию развития нашего общества вокруг единой идеологии. Традиции Новруза, которые мы считаем неотъемлемой частью национальной идентичности и защищаем от чуждых воздействий, являются высоким выражением нашего уважительного отношения к духовным богатствам, а также ценным кладом в сокровищницу общечеловеческой культуры.

Крупномасштабные проекты, реализуемые на наших исконных землях, освобожденных ценой жизни и крови шехидов, которых мы всегда вспоминаем с благодарностью, получившие широкий размах созидательные работы и жизнь, вновь забившая ключом с возвращением наших граждан к родным очагам, придают нынешнему приходу весны в Страну огней особое настроение и символическое значение.

Передаю праздничные приветствия живущим далеко за пределами нашей страны соотечественникам, сердца которых бьются любовью к родине и которые вместе с нами встречают весну.

Желаю, чтобы этот знаменательный праздник принес в каждый дом, в каждый очаг новую радость, достаток и благополучие.

С праздником Новруз!", - говорится в поздравлении.