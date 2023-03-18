Президент Ильхам Алиев: Посмотрите, что говорит руководство Армении, заявлявшее «Карабах – это Армения, и точка»

Посмотрите, что сегодня говорит руководство Армении, заявлявшее "Карабах - это Армения, и точка". Сегодня оно говорит: "Дайте нам возможность жить на территории 29 тысяч квадратных километров".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу по случаю Новруз байрамы из села Талыш Тертерского района.

Подчеркнув, что в период оккупации предпринимались попытки объединить все наши захваченные земли под названием "Нагорно-Карабахская Республика", глава государства сказал: "Почему в то время международные организации, некоторые проармянские страны не осудили Армению? Сколько еще мы должны сталкиваться с двойными стандартами? Сколько мы должны сталкиваться с лицемерием?".