Президент Ильхам Алиев: Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются

Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили.

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