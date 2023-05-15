https://news.day.az/officialchronicle/1564600.html Президент Ильхам Алиев: Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются
Президент Ильхам Алиев: Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются
Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили.
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