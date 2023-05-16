https://news.day.az/officialchronicle/1564932.html Дмитрий Медведев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Дмитрий Медведев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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