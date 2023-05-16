Председатель Верховного Совета мусульман Кении направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Председатель Верховного Совета мусульман Кении Юсуф Абдулрахман Нзибо направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение!

Ваше превосходительство Президент Алиев!

В эти знаменательные дни, когда люди отдают дань памяти основателю современного Азербайджанского государства, покойному Президенту Гейдару Алиеву, прошу принять сердечные приветствия и поздравления народа Кении.

Президент Гейдар Алиев был гениальным дальновидным лидером, заложившим основу современной Азербайджанской Республики. Мы присоединяемся к вам и чтим память великого сына Азербайджана. Благодаря стратегии и заслугам великого лидера весь исламский мир с восхищением взирает на современное Азербайджанское государство, созданное им на прочной основе. Именно благодаря его заслугам азербайджанскому народу и государству удалось вернуть свою славу, стабильность. Благодаря его дальновидности и мудрому руководству Азербайджан смог превратиться сегодня в основного международного производителя энергии и экономическую силу.

В эти знаменательные дни мы рука об руку с международной общественностью с благодарностью и почтением вспоминаем самоотверженность гениального лидера, который своей дальновидностью и неутомимой деятельностью обеспечил дипломатический, экономический, социальный и культурный прогресс великого азербайджанского народа. Трудно передать словами неоценимые заслуги Президента Гейдара Алиева в обеспечении стабильности, развития и благосостояния Азербайджанского государства. Мы высоко оцениваем заслуги покойного Президента Гейдара Алиева в подготовке Конституции Азербайджана, в которой полностью обеспечены права человека и отражены общечеловеческие демократические ценности, строительстве современной Азербайджанской армии", - говорится в письме.