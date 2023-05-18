https://news.day.az/officialchronicle/1565507.html Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда
Утверждено соглашение о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда
Президент Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан "О создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено Соглашение, подписанное 24 февраля 2023 года в Ташкенте между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда.
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