https://news.day.az/officialchronicle/1566075.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Международного конгресса "Бакинские дни сердца"
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Международного конгресса "Бакинские дни сердца"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам VIII Международного конгресса "Бакинские дни сердца".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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