Президент Ильхам Алиев: Символично, что Конгресс "Бакинские дни сердца" посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

Символично, что Конгресс "Бакинские дни сердца" посвящен 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ , об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованном участникам VIII Международного конгресса "Бакинские дни сердца".

"Великий лидер всегда держал в центре внимания работу по совершенствованию системы здравоохранения в нашей стране и построению ее на уровне мировых стандартов.

Путь, пройденный азербайджанским здравоохранением за минувший период, создал благоприятные условия для применения важных достижений кардиологической науки как одной из стремительно развивающихся областей медицины, обеспечения лечения сердечных заболеваний современными терапевтическими и хирургическими методами. Вызывает чувство гордости то, что в настоящее время благодаря деятельности наших врачей нового поколения в престижных кардиологических центрах успешно проводятся сложнейшие операции", - сказал глава государства.