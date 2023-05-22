Президент Кубы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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