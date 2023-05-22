https://news.day.az/officialchronicle/1566654.html Президент Кубы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Кубы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо по случаю 28 Мая - Дня Независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре