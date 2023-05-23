Президент Республики Корея направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется