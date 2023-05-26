Между Китаем и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие во всех сферах.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.