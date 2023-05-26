https://news.day.az/officialchronicle/1567757.html Между Китаем и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие во всех сферах - Си Цзиньпин
Между Китаем и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие во всех сферах - Си Цзиньпин
Между Китаем и Азербайджаном наблюдается динамичное развитие во всех сферах.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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