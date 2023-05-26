Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю государственного праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости.

Сегодня для всех очевидно, что, ставя целью достижение новых вершин развития, Ваша страна добилась значительных результатов на пути благосостояния народа, укрепления и повышения безопасности государства.

Как Вы знаете, я всегда высоко ценю Ваш большой вклад в дальнейшее развитие особых отношений между нашими братскими народами. Уверен, что установившиеся между нами дружба и уважение будут и впредь продолжаться.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мирной жизни и благополучия", - говорится в письме.