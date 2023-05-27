https://news.day.az/officialchronicle/1568133.html Казахстанско-азербайджанское сотрудничество полностью отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества - Касым-Жомарт Токаев
Казахстанско-азербайджанское сотрудничество полностью отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества - Касым-Жомарт Токаев
Казахстанско-азербайджанское сотрудничество полностью отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
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