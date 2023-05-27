Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Эфиопии

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Эфиопии.

Верю, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в интересах наших народов, наше эффективное сотрудничество в рамках международных институтов будет расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эфиопии - постоянного мира и процветания".