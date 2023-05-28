https://news.day.az/officialchronicle/1568353.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок ряда улиц в Лачине
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок ряда улиц в Лачине
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на улицах Гейдара Алиева, Победы, 28 Мая, Хосров бека Султанова и Зангезура в Лачине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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