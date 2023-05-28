Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок ряда улиц в Лачине

Беспрецедентные отношения Азербайджана и Турции, которые еще более укрепились благодаря Шушинской декларации, станут самой большой гарантией мира в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган

27 мая 16:26 (UTC+04), Официальная хроника 1 148