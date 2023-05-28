Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану
28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю вновь одержанной Вами победы на выборах на пост Президента Турецкой Республики. Народ Азербайджана также с большим вниманием и волнением наблюдал за этими выборами.
Итоги голосования, являющиеся торжеством национальной воли, - высшая награда за широкомасштабную политику, которую Вы решительно проводите в жизнь на пути всестороннего развития своей страны, и Ваши неоценимые заслуги. Ваша деятельность, золотыми буквами вписанная в страницы современной эпохи, является наглядным выражением Вашей безграничной любви, привязанности и верности Родине, народу, турецкому краю.
За последние двадцать лет благодаря Вашему лидерству братская Турецкая Республика, пройдя большой и славный путь развития, превратилась в силовой центр, оказывающий решающее влияние на процессы на международной арене, завоевала авторитет, достигла значимых успехов в политической, экономической, промышленной, военной сферах, в области новых технологий и других направлениях. Успехи могущественной и влиятельной Турецкой Республики, являющиеся главной целью Вашей исторической миссии, вызывают у нас, как у братской страны, большую гордость.
Азербайджано-турецкие отношения, исходящие из воли наших народов, исторически связанных друг с другом неразрывными узами, сегодня не имеют аналогов в мире. Наши нерушимая дружба и братство, взаимовыгодное сотрудничество, совместно реализуемые крупномасштабные проекты являются важными факторами, характеризующими наше стратегическое союзничество, а также составляют основу регионального сотрудничества, безопасности и стабильности.
Наш народ всегда с большой благодарностью вспоминает решительную, однозначную политическую и моральную поддержку лично с Вашей стороны, со стороны братского государства и народа Турции в борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации.
Дорогой Брат, пользуясь случаем, приглашаю Вас совершить свой первый визит в Азербайджан.
Уверен, что дружба и братство наших народов, с честью выдержавшие испытание временем, азербайджано-турецкое единство и союзничество, в соответствии с духом философии "Одна нация, два государства" и "Один кулак", нашими совместными усилиями и впредь будут продолжаться по восходящей линии и станут еще прочнее.
Разделяя с Вами радость этой победы, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности во имя процветания братской Турции, благополучия и благоденствия Вашего народа", - говорится в письме главы государства.
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