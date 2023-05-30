Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Израилем началось очень активное взаимодействие в области кибербезопасности

Одной из областей, в которых мы относительно недавно начали сотрудничать, является область кибербезопасности. Мы очень рады, что в этой области началось очень активное взаимодействие.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

Подчеркнув, что кибербезопасность является важной частью национальной безопасности каждой страны, глава государства отметил: "Определенно, большой опыт израильских компаний в этой области будет полезен для нас. Обучение молодого поколения, образование станут фундаментальным фактором для достижения наших целей и для того, чтобы обезопасить нас от угроз".