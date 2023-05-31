Президент Ильхам Алиев: Если все пойдет по графику, то до конца года азербайджанский газ сможет достигнуть Венгрии и Сербии

Среди важных событий прошлого года я бы хотел отметить ввод в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария, по которому Азербайджан стал поставлять газ также и в Болгарию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"Мы сейчас рассматриваем возможности и, я уверен, что скоро начнем поставлять газ через Болгарию и в соседние страны. И Румыния уже практически является частью формата нашего сотрудничества. Если все пойдет по графику , и строительство всех интерконнекторов будет реализовано своевременно, то до конца года наш газ сможет достигнуть уже Венгрии и Сербии, что расширит географию наших поставок газа.