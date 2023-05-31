https://news.day.az/officialchronicle/1569425.html Президент Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Молдовы
Президент Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Молдовы
31 мая в Кишиневе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Республики Молдова Дорином Речаном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре