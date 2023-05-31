Президент Ильхам Алиев встретился в Кишиневе с премьер-министром Молдовы

31 мая в Кишиневе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Республики Молдова Дорином Речаном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется