Состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем

В Молдове на полях Второго саммита Европейского политического сообщества состоялась трехсторонняя неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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