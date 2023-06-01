https://news.day.az/officialchronicle/1569721.html Состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем - ФОТО
Состоялась неформальная встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем - ФОТО
В Молдове на полях Второго саммита Европейского политического сообщества состоялась трехсторонняя неформальная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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