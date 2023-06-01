В Кишинэу состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Володимиром Зеленским

1 июня в Кишинэу состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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