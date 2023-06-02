Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Италии Серджо Маттареллу по случаю 2 Июня - Дня Республики

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Италии Серджо Маттарелле поздравительное письмо по случаю 2 Июня - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.