https://news.day.az/officialchronicle/1569851.html Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Италии Серджо Маттареллу по случаю 2 Июня - Дня Республики
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Италии Серджо Маттареллу по случаю 2 Июня - Дня Республики
Президент Ильхам Алиев направил Президенту Италии Серджо Маттарелле поздравительное письмо по случаю 2 Июня - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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