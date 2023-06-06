Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Карла Густава XVI с национальным праздником Швеции

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции Карла Густава XVI c национальным праздником.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства по случаю национального праздника Королевства Швеция передал Королю и в его лице шведскому народу свои поздравления и наилучшие пожелания.

"В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания", - отмечено в поздравительном послании Президента Азербайджана.