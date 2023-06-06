https://news.day.az/officialchronicle/1570925.html Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Карла Густава XVI с национальным праздником Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Карла Густава XVI с национальным праздником Швеции
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Короля Швеции Карла Густава XVI c национальным праздником.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства по случаю национального праздника Королевства Швеция передал Королю и в его лице шведскому народу свои поздравления и наилучшие пожелания.
"В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания", - отмечено в поздравительном послании Президента Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре