Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Нигерии
Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Федеративной Республики Нигерия Асиважу Боле Ахмеду Тинубу в связи с началом деятельности на посту Президента.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности на посту Президента Федеративной Республики Нигерия.
Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-нигерийских отношений в русле дружбы в интересах наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Нигерии", - говорится в письме.
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