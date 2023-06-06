Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Нигерии

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Федеративной Республики Нигерия Асиважу Боле Ахмеду Тинубу в связи с началом деятельности на посту Президента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас с началом деятельности на посту Президента Федеративной Республики Нигерия.

Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-нигерийских отношений в русле дружбы в интересах наших народов, продолжения плодотворного сотрудничества в многосторонних институтах, включая Движение неприсоединения и Организацию исламского сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Нигерии", - говорится в письме.